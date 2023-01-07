Если вы ждете, что Зеленский или его окружение будут извиняться за неправильную позицию относительно томоса в прошлом — они этого не сделают. Ибо почти никто из людей не признает публично ошибочность своих мировоззренческих фундаментальных убеждений.

Сейчас мало кто признается даже в том, что он когда-то голосовал за Януковича или Тимошенко. Даже среди моих знакомых в 1 туре 2010 года все "голосовали за Ющенко", хотя я плохой человек — я помню, как они агитировали за Юлию Владимировну или Виктора Федоровича. Хотя политические убеждения – это второстепенная производная от мировоззрения.

Я помню, как очень многим сейчас очень патриотическим украинцам был ок Путин, еще больше ок Лукашенко и они не очень сочувствовали Грузии в 2008 году. Но я это тоже никому не вспоминаю лично

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Я помню, как очень многим сейчас очень патриотическим украинцам был ок Путин, еще больше ок Лукашенко и они не очень сочувствовали Грузии в 2008 году. Но я это тоже никому не вспоминаю лично.

Потому что это совершенно глупо. Это не помогает стране ни победить, ни залечить нанесенные войной, кризисами и потрясениями раны. Все люди и общества меняются и эволюционируют. Часто слишком дорогой ценой. А тыкать в прошлое примерно так же эффективно, как сушить одежду под дождем.

Если бы мы все были "умными и взрослыми", в 1991 году избрали бы Черновола. (Хотя сейчас трудно сказать что бы было, но пусть будет).

Будь украинцы "взрослыми и сознательными" в 90-х, мы бы уже были в ЕС и НАТО. Тогда дверь была открыта. Но мы не были.

Если бы украинцы были "взрослыми и сознательными" в 2010, то переизбрали бы Ющенко, хотя у меня к нему до фига вопросов. И вполне возможно — ничего из того, для чего создал предпосылки Янукович, не произошло бы.

Общества и политические элиты эволюционируют не сразу и не благодаря "ужасам" и магии. А ценой огромных потерь и ошибок. Поэтому нет, я не жду от политиков, от лидеров мнений, от сограждан извинений за ложное мировоззрение

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Будь украинцы "взрослее и сознательнее", на протяжении всех 30 лет требовали бы экономических реформ и либерализации, а не тарифов "подешевле", и чтобы рынка земли не было. Но так не бывает.

Но так не бывает. Общества и политические элиты эволюционируют не сразу и не благодаря "ужасам" и магии. А ценой огромных потерь и ошибок.

Поэтому нет, я не жду от политиков, от лидеров мнений, от сограждан извинений за ложное мировоззрение. Я жду от граждан и политиков того, что они в будущем не будут такими ограниченными и глупыми. Будут чуть менее глупы, чем были.

Кстати, я этого и от себя жду. Ибо к себе у меня до фига вопросов.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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