Нормальные общественные протесты в России невозможны по одной простой причине – им не жалко своих детей.

Едва ли не все более или менее значимые социальные и политические протесты 20-го и 21-го веков начинались наиболее реактивной частью — молодежью и студентами, которые потом подхватывали остальное общество. Они брали на себя первый удар, очень часто их избивала полиция и это послужило причиной возмущения и вливания в протест их родителей и других старших.

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Именно по такому принципу происходила Оранжевая революция и особенно Евромайдан. Беркут избил студентов, которые должны были сворачивать протест и идти на новогодние праздники и на следующий день в центре Киева был миллион человек.

Протесты в Беларуси погасли и не получили результата по тем же причинам — молодежь неделю крутили и били силовики, а их родители и дедушки с бабушками молча наблюдали за этим и часто даже не разделяли их мотивов, считая глуповатыми выскочками.

Нечастые протесты в России уже за эры Путина происходили примерно так — сначала массовые и многочисленные выступления молодежи все смелее гасились силовиками, вдохновленными полным отсутствием реакции их родителей.

Нечастые протесты в России уже во времена Путина происходили примерно так же — сначала довольно массовые и многочисленные выступления молодежи все смелее гасились силовиками, вдохновленными полным отсутствием реакции их родителей. Говорят, как раз Немцов во время одного из столь еще массовых протестов сознательно не допустил столкновения юных протестантов с полицией - "я не поведу детей под полицейские палки". Вот, может, это и была ключевая ошибка и ключевой момент российских политических протестов — может, надо было повести, потому что теперь тех детей ведут под украинские пушки.

В конце прошлого февраля в Москве, Питере и других крупных российских городах происходила идентичная ситуация — на протесты вышли тик-токовые подростки, четко понимая ошибочность и происходящее. У них еще нет страха перед системой, потому что в силу своего возраста еще не встречались с ней. Несовершеннолетние россияне оказались единственными, кто отважился. Вы помните эти пробы. И их, испуганных и сбитых в группки детей быстро растащили по автозакам "космонавты". Были даже кадры задержанных в автозаке заплаканных восьмилеток и дошкольников, вышедших с мамой с плакатами за мир. А зашуганное и безразличное российское общество просто наблюдало. Может, даже и отводило взгляд.

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В конце прошлого февраля в Москве, Питере и других крупных российских городах происходила идентичная ситуация — на протесты вышли тик-токовые подростки, четко понимая ошибочность и происходящее. У них еще нет страха перед системой, потому что в силу своего возраста еще не встречались с ней. Несовершеннолетние россияне оказались единственными, кто отважился

Говорят, молодой Франсуа Миттеран во время студенческих протестов во Франции в конце 60-х сказал историческую фразу "Молодежь бывает неправа, но презирающее и бьющее свою молодежь общество — неправое основополагающее". Я даже помню пренебрежение украинцев к недавним протестам т.н. "желтых жилетов", дескать, "снова французы из жира боятся, нам бы их проблемы". Здесь же ключевым должно быть осознание базового права на протест как формы свободы слова. И если определенная группа людей или даже один человек считает, что есть что заявить остальному обществу через протест — он имеет полное право это делать и никто не имеет права бить его за это или сажать в тюрьму. Это все равно касается и Евромайданов и Прайдов.

В Украине говорят, что чужих детей не бывает и поэтому все равно грустно за каждого убитого или искалеченного юношу или девушку, которым еще бы жить и жить. Похоже, что основательно эта война со стороны России стала возможна в первую очередь потому, что у них не бывает даже своих детей.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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