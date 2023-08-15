По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога: опасность ракетных ударов
Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины в ночь на вторник, 15 августа, из-за опасности вражеских ракетных атак
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Военные отметили, что тревога связана с пусками крылатых ракет из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
"Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в заявлении.
Так, ракетная опасность объявлена для Сумской, Полтавской, а также восточных областей Украины.
Несколько позже в ПС также предупредили о ракетной опасности и на юге, и в центре страны.
Сигналы о тревоге зазвучали в Киеве и области и других центральных регионах. Впоследствии и на западе страны.
Главы областных военных администраций (ОВА) и местные власти призывают жителей регионов, где объявлены тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".
Как говорит Карта воздушных тревог, опасность объявлена по всей Украине.
В 04:15 "Общественное" сообщило о звуках взрывов в Днепре, а в 04:30 – в Запорожье.
В 04:33 в ПС ВСУ сообщили о новом пуске ракет из района Миллерово (Ту-22 М3). Также предупредили, что ракеты двигаются в направлении западных областей.
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