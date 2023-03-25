По предварительным данным, все участники проукраинской коалиции прошли в антикоррупционный совет при Минобороны

Об этом сообщают на facebook-странице Демсокиры.

"Все кандидаты, которых мы поддержали, прошли в Антикоррупционный общественный совет при Министерстве обороны по предварительному результату. ВСЕ! Теперь у них начнется новый сложный путь. Но они знают, что за ними есть те, кому не все равно. Те, кто остаются активным обществом. Те, кому важны прозрачность и честность закупок во время войны", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения результатов голосования нет.