По предварительным данным, все участники проукраинской коалиции прошли в антикоррупционный совет при Минобороны
По предварительным результатам онлайн-голосования, в новый антикоррупционный орган прошли все участники общего списка проукраинских кандидатов из разных организаций и групп, которых поддержали общественные организации, волонтеры и юристы
Об этом сообщают на facebook-странице Демсокиры.
"Все кандидаты, которых мы поддержали, прошли в Антикоррупционный общественный совет при Министерстве обороны по предварительному результату. ВСЕ! Теперь у них начнется новый сложный путь. Но они знают, что за ними есть те, кому не все равно. Те, кто остаются активным обществом. Те, кому важны прозрачность и честность закупок во время войны", – говорится в сообщении.
Официального подтверждения результатов голосования нет.
- 24 марта было открыто всеукраинское онлайн-голосование за кандидатов в общественный антикоррупционный совещательный орган при Министерстве обороны Украины. Оно продолжалось с 08:00 до 20:00. Общественные организации, волонтеры, юристы объединились в поддержку добропорядочных претендентов во вновь созданную структуру и призвали проголосовать за общий список кандидатов из разных организаций и групп.
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