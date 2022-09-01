По 900 грн в месяц: с 1 октября вырастут компенсации тем, кто приютил переселенцев, - Верещук

Об этом рассказала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Состоялось завершающее совещание по этому поводу. Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 грн", - сказала Верещук.

Она отметила, что правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ. В частности, в программу "Убежище", которая действует в соответствии с этим порядком. Общество Красного Креста Украины по договоренности с КМУ планирует финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ.

"Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые постановления будут приняты", – заверила Верещук.

Она также подчеркнула, что после 24 февраля ситуация на временно оккупированных территориях кардинально изменилась.

"То, что вы сейчас видите и слышите некоторых, извините, идиотов, которые стали коллаборантами и громко кричат ​​о том, что они навеки с Россией - это вы слышите лишь крошечную часть процента людей, которые там, а десятки тысяч людей молча пытаются выжить, не берут паспорта, не идут ни на какие референдумы, не идут на сотрудничество. Работают, живут и пытаются выдержать. И, поверьте, мы слышим их молчание. И сделаем все, чтобы они вернулись как можно скорее", - сказала Верещук.

Напомним, кабмин расширил перечень лиц, которые могут получить компенсацию за убежище переселенцев

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