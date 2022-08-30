Кабмин расширил перечень лиц, которые могут получить компенсацию за приют переселенцев
Сегодня, 30 августа, на заседании Правительство приняло решение об отмене возрастных ограничений для людей, желающих приютить у себя внутренне перемещенных лиц
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
Как говорится в сообщении, с 30 августа Правительство сняло возрастные ограничения для людей, желающих приютить у себя внутренне перемещенных лиц. Речь идет о внесении изменений в Порядок компенсации затрат на временное размещение ВПЛ. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Правительства.
"В рамках программы "Убежище", действующей в соответствии с этим порядком, снимаются возрастные ограничения: теперь дать убежище для ВПЛ может любой гражданин. Расширяется перечень лиц, которые смогут получить компенсацию, а также вводится информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по договоренности с Правительством полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ планирует финансировать Общество Красного Креста Украины.
"Это позволит сэкономить существенные суммы в госбюджете (с марта по июль Общество Красного Креста Украины выплатило уже более 110 млн грн). Кроме того, ведутся переговоры по повышению размера компенсации на отопительный период в два раза – около 900 грн/месяц на одного человека" , – отметила Верещук.
Социальная программа "Приют" действует по инициативе Правительства, основная цель которой – обеспечение жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые безвозмездно их приютили.
- Внутренне перемещенные лица , которые подавали заявления через Дию до 30 апреля 2022 г., но не получили выплат, могут подать заявление еще раз, но теперь лично.
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