Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Как говорится в сообщении, с 30 августа Правительство сняло возрастные ограничения для людей, желающих приютить у себя внутренне перемещенных лиц. Речь идет о внесении изменений в Порядок компенсации затрат на временное размещение ВПЛ. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Правительства.

"В рамках программы "Убежище", действующей в соответствии с этим порядком, снимаются возрастные ограничения: теперь дать убежище для ВПЛ может любой гражданин. Расширяется перечень лиц, которые смогут получить компенсацию, а также вводится информационно-аналитическая система, которая значительно ускорит финансирование и проработку заявлений на получение компенсации", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по договоренности с Правительством полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПЛ планирует финансировать Общество Красного Креста Украины.

"Это позволит сэкономить существенные суммы в госбюджете (с марта по июль Общество Красного Креста Украины выплатило уже более 110 млн грн). Кроме того, ведутся переговоры по повышению размера компенсации на отопительный период в два раза – около 900 грн/месяц на одного человека" , – отметила Верещук.

Социальная программа "Приют" действует по инициативе Правительства, основная цель которой – обеспечение жильем вынужденных переселенцев и помочь тем украинцам, которые безвозмездно их приютили.