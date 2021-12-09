"Пленки Ермака" и непристойный жест в сторону Зеленского: ДБР завершило досудебные расследования по нардепу Леросу
Государственное бюро расследований завершило досудебные расследования в отношении народного депутата Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве за демонстрацию среднего пальца с трибуны Верховной Рады президенту Владимиру Зеленскому и в неисполнении решения суда по делу о "пленках Ермака"
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
"11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора, народному депутату Украины уведомлено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу", - говорится в сообщении .
В ДБР сообщают, что в рамках расследования следователи установили, что 4 ноября 2021 года Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.
В другом деле по так называемым "пленкам Ермака" ДБР отмечает, что нардеп умышленно не выполнил решение суда от 11 августа 2021 года. По этому решению, информация, которую Лерос опубликовал в Facebook, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности, недостоверна и порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал Лероса опровергнуть эту информацию, но этого депутат не сделал.
"Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет", - сообщили в Бюро.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака – Денис Ермак – обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ДБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине. 11 ноября ему вручили за это подозрение.
- 12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение из-за "пленки Ермака".
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