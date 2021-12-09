"Пленки Ермака" и непристойный жест в сторону Зеленского: ДБР завершило досудебные расследования по нардепу Леросу

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"11 и 12 ноября 2021 года, по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора, народному депутату Украины уведомлено о подозрении за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу", - говорится в сообщении .

В ДБР сообщают, что в рамках расследования следователи установили, что 4 ноября 2021 года Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

В другом деле по так называемым "пленкам Ермака" ДБР отмечает, что нардеп умышленно не выполнил решение суда от 11 августа 2021 года. По этому решению, информация, которую Лерос опубликовал в Facebook, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности, недостоверна и порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал Лероса опровергнуть эту информацию, но этого депутат не сделал.



"Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет", - сообщили в Бюро.