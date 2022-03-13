Петр Порошенко: работаем с союзниками над переходом от поставок конкретных видов оружия в полноценную программу Ленд-лиза

Об этом в интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" заявил Петр Порошенко. Он сообщил, что ежедневно ведет десятки переговоров с иностранными партнерами по расширению военной помощи Украине.

"Акт Ленд-лиза означает все - как говорится, от еды до носков, униформы, оружия, боеприпасов. Потому что это борьба всего мира, которую ведет Украина. Мы не должны стоять в роли просителей. Сейчас будет прогресс и по противовоздушной, и противоракетной обороне. ", – прогнозирует Порошенко.

"Я знаю, что это такое, потому что в 2014 году первые и очень важные шаги по восстановлению противовоздушной обороны сделали я и моя команда. Это еще один просчет Путина – у него была задача за три часа уничтожить противовоздушную оборону Украины по всей стране. Мощными ракетно-бомбовыми ударами, крылатыми ракетами. А мы уже имеем 140 самолетов и вертолетов, которые были сбиты. Десятки российских пилотов, свидетельствующих и свидетельствующих в Гааге о преступлениях Путина", - отмечает пятый президент.

"Будут у нас Patriot, поверьте мне. Не будет другого выхода у наших партнеров. Когда мне говорят, что мы не можем никого научить, потому что нужно учиться год – можно найти варианты. У нас есть добровольцы американцы, которые приедут и будут вместе с нашими бойцами противовоздушной обороны бок о бок защищать небо над украинскими атомными станциями, потому что это ядерная безопасность мира. И захват Чернобыльской или Запорожской атомных станций ярко это продемонстрировало", - считает Порошенко.



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"И в конце концов, через эти механизмы мы перейдем к закрытому небу, даже если кто-то скептически к этому относится. Та же будет позиция и по сотрудничеству с НАТО. Стучите - и вам откроют, сказано в Библии", - говорит Петр Порошенко.

"Я жду и поставки боеприпасов, и новейших систем вооружения, и поставки обеспечения. Ведь чем сильнее будет украинская армия, тем слабее будет агрессор. Чем слабее будет агрессор, тем безопаснее будет мир", - убежден пятый Президент.

"Десятки телефонных переговоров и встреч за неделю. Десятки сюжетов на ведущих иностранных каналах ежедневно формируют общественное мнение всему миру о безальтернативности поддержки Украины – это тоже моя работа", – объясняет Петр Порошенко.

"Посмотрите, прошло 17 дней, а как изменился мир. Мы точно победим. Не отчаивайтесь, не теряйте надежды. У нас очень огромное количество оснований, чтобы гордиться армией, гордиться нашим народом, нашей страной и тем местом, которое она занимает в мире. И никакого шанса не оставить российско-фашистской нечисти. Они будут в аду. И по заслугам", - резюмирует Порошенко.