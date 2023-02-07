Первые танки Leopard 2 прибудут в Украину в конце марта, - минобороны ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник назвал срок передачи Украине немецких боевых танков Leopard 2A6
Об этом министерство обороны Германии сообщило в Twitter.
"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", – говорится в сообщении.
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