Об этом министерство обороны Германии сообщило в Twitter.

"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус встретился сегодня в Украине, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. Основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта", – говорится в сообщении.