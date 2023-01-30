Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Украинская теннисистка Ангелина Калинина поднялась на самую высокую в карьере позицию в рейтинге WTA и занимает в нем 31 место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Калинина в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась с 39 и 31 место. Это самая высокая ее позиция в карьере. Прогресса украинка достигла благодаря выходу в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В сотню сильнейших теннисисток мира входят еще две украинки – Марта Костюк идет 60-ю, а Екатерина Байндль – 84-ю.
Возглавляет классификацию Ига Швентек из Польши. На вторую позицию вышла Арина Соболенко из Белоруссии, которая выиграла Australian Open, на котором она выступала в нейтральном статусе. Третьей идет Онс Жабер из Туниса.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 10485 очков
2(5). Арина Соболенко – 6100
3(2). Онс Жабер (Тунис) – 5210
31 (39). Ангелина Калинина (Украина) - 1347
60 (61). Марта Костюк (Украина) - 915
84 (95). Екатерина Байндль (Украина) - 748
103 (101). Даяна Ястремская (Украина) - 611
Сто тридцать шестой (134). Леся Цуренко (Украина) - 473
140 (148). Дарья Снегирь (Украина) - 444
270 (256) Екатерина Володько (Украина) -226
Двести восемьдесят шестой (311). Екатерина Завацкая (Украина) - 210
Триста семьдесят четыре (238). Элина Свитолина (Украина) - 136
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