Об этом сообщает Еспресо.TV.

Калинина в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась с 39 и 31 место. Это самая высокая ее позиция в карьере. Прогресса украинка достигла благодаря выходу в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В сотню сильнейших теннисисток мира входят еще две украинки – Марта Костюк идет 60-ю, а Екатерина Байндль – 84-ю.

Возглавляет классификацию Ига Швентек из Польши. На вторую позицию вышла Арина Соболенко из Белоруссии, которая выиграла Australian Open, на котором она выступала в нейтральном статусе. Третьей идет Онс Жабер из Туниса.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 10485 очков

2(5). Арина Соболенко – 6100

3(2). Онс Жабер (Тунис) – 5210

31 (39). Ангелина Калинина (Украина) - 1347

60 (61). Марта Костюк (Украина) - 915

84 (95). Екатерина Байндль (Украина) - 748

103 (101). Даяна Ястремская (Украина) - 611

Сто тридцать шестой (134). Леся Цуренко (Украина) - 473

140 (148). Дарья Снегирь (Украина) - 444

270 (256) Екатерина Володько (Украина) -226

Двести восемьдесят шестой (311). Екатерина Завацкая (Украина) - 210

Триста семьдесят четыре (238). Элина Свитолина (Украина) - 136

28 января победительницей Australian Open стала Арина Соболенко .

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