Перевозчик FlixBus открывает 3 новых автобусных маршрута из Украины в Польшу и Чехию
С 15 декабря у FlixBus появится еще 3 новых рейса, один из которых будет курсировать из Полтавы в Прагу, а два других – из Винницы и Ивано-Франковска, соответственно, в Варшаву и Познань.
Об этом говорится на странице FlixBus в Twitter.
Маршруты будут осуществлять перевозки из Винницы в Варшаву, из Ивано-Франковска в Познань и из Полтавы в Прагу.
Полный маршрут новых рейсов:
N3242: Винница – Хмельницкий – Львов – Люблин – Варшава;
N3245: Ивано-Франковск – Львов – Жешув – Лодзь – Познань;
N3271: Полтава – Киев – Львов – Краков – Прага.
Компания напоминает, что FlixBus после начала полномасштабного вторжения запустил шесть новых маршрутов из Украины в Европу. Всего компания уже имеет 14 линий в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.
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