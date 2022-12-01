Перевозчик FlixBus открывает 3 новых автобусных маршрута из Украины в Польшу и Чехию

Об этом говорится на странице FlixBus в Twitter.

Маршруты будут осуществлять перевозки из Винницы в Варшаву, из Ивано-Франковска в Познань и из Полтавы в Прагу.

Полный маршрут новых рейсов:

N3242: Винница – Хмельницкий – Львов – Люблин – Варшава;

N3245: Ивано-Франковск – Львов – Жешув – Лодзь – Познань;

N3271: Полтава – Киев – Львов – Краков – Прага.

Компания напоминает, что FlixBus после начала полномасштабного вторжения запустил шесть новых маршрутов из Украины в Европу. Всего компания уже имеет 14 линий в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Укрзализныця восстанавливает сообщение из Кошице, где есть один из крупнейших аэропортов Словакии.

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