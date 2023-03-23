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Пентагон предупредил о возможности конфронтации США с Китаем и призвал увеличить оборонный бюджет, - АР

23 мартa, 2023 четверг
21:05
Мир

В Пентагоне заявили о необходимости одобрения оборонного бюджета на $842 млрд ради модернизации военных сил США в Азии, в случае конфронтации с Китаем

Об этом пишет Assosiared Рress.

В Пентагоне предупредили, что США должны быть готовы к открытому конфликту с Китаем.

"Это бюджет, основанный на стратегии и на основе серьезности нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой", - пояснил министр обороны Ллойд Остин.

Он также отметил, что в новом бюджете планируется выделить более 9 миллиардов долларов на наращивание военного потенциала в Тихом океане и защиту союзников. Отмечается, что это на 40% больше, чем в прошлом году,

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что действия Китая "направляют его на путь конфронтации и потенциального конфликта с его соседями и, возможно, с Соединенными Штатами".

Он подчеркнул, что этот бюджет должен сдержать войну и подготовить страну на случай вооруженного конфликта.

Милли добавил, что США еще не видели, чтобы Китай поставлял оружие России, но если это произойдет, "это продлит конфликт и, безусловно, потенциально расширит конфликт не только в регионе, но и во всем мире".

"Мы должны убедиться, что всегда остаемся № 1, чтобы иметь возможность сдерживать Китай", - сказал генерал.

  • Чиновники США обеспокоены тем, что Китай может попытаться заверить некоторые страны в нежелании Вашингтона мира в Украине и навязать им свой "мирный план".
Китай
США
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2023, четверг
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