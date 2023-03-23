США обеспокоены "мирным планом" Китая, опасаясь, что его могут принять другие страны, - Bloomberg
Чиновники США обеспокоены, что Китай может попытаться заверить некоторые страны в нежелании Вашингтона миру в Украине и навязать им свой "мирный план"
Об этом говорится в тексте Bloomberg.
Отмечается, что встречи Си Цзиньпина в Москве с Владимиром Путиным поставили администрацию Байдена в неловкое положение: в кулуарах два противника обсуждают мирное предложение по Украине, которое США считают неприемлемым.
"По словам одного представителя администрации (президента Байдена – ред.), попросившего не называть его имени, США обеспокоены тем, что их могут загнать в угол из-за китайского предложения. Независимо от оговорок США, отказ от нее может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, что она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире", - утвердили журналисты.
"Китай, скорее всего, усилит сообщение о том, что США выступают против прекращения огня, что США выступают против окончания войны", - сказала Бонни Лин, когда-то служившая в Пентагоне сотрудник Центра стратегических и международных исследований. "Существует множество способов, с помощью которых Китай будет пытаться осветить результаты китайско-российской встречи таким образом, чтобы представить США в негативном свете".
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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