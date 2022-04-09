Пентагон подтвердил, что россияне запустили "Точку-У" по вокзалу в Краматорске
Ракетный удар с комплекса "Точка У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области в результате которого погибли более полусотни человек, был совершен именно российскими военными
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, сообщает Радыё Свабода.
"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности за этот ракетный удар. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как поступило сообщение о последствиях", - сообщили в Пентагоне.
В ведомстве также отметили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.
"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона и добавил, что это главный железнодорожный узел восточной части Украины, поэтому очень стратегическое место.
По его словам, в настоящее время свои военные подразделения Россия перебрасывает в российские города Белгород и Валуйку с целью дальнейшего наступления.
Также в Пентагоне добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила уже 1500 ракет по Украине.
- В результате попадания ракеты российских фашистов по железнодорожному вокзалу города Краматорск уже погибли по меньшей мере 52 человека, среди которых 5 детей
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