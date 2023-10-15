Парламентские выборы в Польше: согласно первому экзитполу, оппозиционные партии получили 53,2% и способны сформировать правительство, а референдум провалился

Для партийных списков он составлял 5%, для избирательных блоков - 8%.

Первым свои данные обнародовал экзитпол Ipsos. На него ссылается государственная Polska Agencja Prasowa (PAP), близкий к PiS телеканал TVP и оппозиционный канал TVN24.

Инфографика от TVN24

По данным экзитпола Ipsos, симпатии польских избирателей распределены следующим образом:

правящая национал-демократическая партия "Право и справедливость" (PiS) - 36,8%,

оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" (KO во главе с "Гражданской платформой", PO) - 31,6%,

"Третий путь" - блок центристской "Польши 2050" и крестьянского "Польского Народного Объединения" (Polska 2050 i PSL) - 13%,

"Левица" - 8,6%,

националистическая "Конфедерация" - 6,2% .

Таким образом, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" суммарно обладают 53,2% и способны образовать правительство без "Права и справедливости".

Как отмечает TVN24, проводившая экзитпол компания Ipsos представила такое возможное распределение мест в новом сейме (нижней палате польского парламента):

"Право и справедливость" - 200 мест,

"Гражданская коалиция" - 163 места,

"Третий путь" - 55 мест,

"Левица" - 30 мест,

"Конфедерация" – 12 мест.

Большинство в Сейме, где насчитывается 460 депутатов, составляет 231 место, вероятная же либерально-центристская коалиция с участием нынешней оппозиции ("Гражданская коалиция", "Третий путь", "Ливица"), если таковая будет иметь место, будет насчитывать 248 депутатских мандата.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск уже заявил, что готов к созданию нового правительства Польши вместе со своими "партнерами".

"Мы всю ночь мы будем наблюдать за этими выборами. Никто их у нас не украдет", - подчеркнул Туск.

"С нашими партнерами мы построим демократическое правительство", - приводит его слова Polsat .

31 427 избирательных участков работали с 07:00 до 21:00 (с 08:00 до 22:00 по Киеву).

Поляки выбирали 460 депутатов сейма и 100 сенаторов.

Общее количество избирателей составило 29 091 533 человека.

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По состоянию на 17:00 явка на этих выборах была выше, чем 4 года назад. Она составляла 57,54 %. Из разных регионов Польши поступала информация об очередях желающих проголосовать.

Как отметил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк, существенных нарушений избирательного процесса, которые могли бы повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было, передает PAP.

Главными соперниками на этих выборах в Польше является национал-демократическая партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет подряд находится у власти и имеет своего президента в лице Анджея Дуды, своего премьера, свое правительство, свое парламентское большинство и стремилась взять под контроль судебной ветви власти, и оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" во главе с экспредседателем Европейского Совета и экспремьером Польши Дональдом Туском.

Провальній референдум

Одновременно проходил общенациональный референдум.

На обсуждение выносились 4 вопроса:

Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным компаниям, что приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики? Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в частности, восстановление повышенного пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин? Поддерживаете ли вы демонтаж заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь? Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?

Однако, если опираться на информацию от Ipsos, на референдуме проголосовало 40% граждан, имеющих право голоса. Это означает, что он не приобретет обязательной силы, поскольку порог участия 50% избирателей не преодолен, пишет газета Rzeczpospolita.

В соответствии с результатами проведенного Ipsos опроса, на первый вопрос 97,5% участников референдума ответили "нет", а 2,5% - "да". На вопрос о пенсионном возрасте "нет" ответили 96%, "да" - 4%.

На вопрос о ликвидации заграждения на границе с Беларусью 97,8% ответили "нет" и 2,2% "да". На вопрос о мигрантах из Азии и Африки "нет" ответили 98,6%, "да" - 1,4%.