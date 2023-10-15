Выборы в Польше: регионы, где больше сторонников оппозиции, дают рекордную явку

В общей сложности явка на 17:00 составила 57,54%. Об этом на пресс-конференции в 18:30 по местному времени (в 19:30 по Киеву) сообщила Государственная избирательная комиссия Польши, передает Rzeczpospolita.

"Четыре года назад явка в 17 часов была почти на 12% ниже и составила 45,94%. Явка по состоянию на 17:00 также выше, чем на президентских выборах 2020 года - в первом туре она (в это время, - ред.) составила 48%, а во втором – 52%", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля выдано 16 425 830 бюллетеней.

Самая высокая явка зафиксирована в двух варшавских округах – 20 (63,21%) и 19 (63,17%). Третьим округом с самой высокой явкой стал округ 39 (город Познань) с явкой 62,5%.

Самая низкая явка зафиксирована в округе 21 (Ополе), где явка составила 52,26 процента, округе 22 (Кросно), где она составляла 54,41 процента, и округе 29 (Катовице) – 54,55 процента.

Таким образом, есть тенденция к более высокой явке именно в тех регионах, где преобладают оппозиционные настроения. Речь о Варшаве, западе и севере страны, которые считаются более либеральными и проевропейскими, чем консервативные восток и юг.

Также польские медиа и соцсети изобилуют фотографиями больших очередей на избирательные участки, в частности, в Варшаве и за рубежом.

Что касается воеводств, то, как отмечает Rzeczpospolita со ссылкой на Государственную избирательную комиссию, самая высокая явка зафиксирована в Мазовецком воеводстве – 60,67%. На втором месте – Малопольское воеводство (58,9%), а на третьем – Лодзьское воеводство (58,57%). Самая низкая явка зафиксирована в Опольском воеводстве – 52,28%.

В общей сложности 31 427 избирательных участков работают с 07:00 до 21:00 (с 08:00 до 22:00 по Киеву). Как только они закроются, то есть не ранее 21:00 (22:00 по Киеву), будут обнародованы первые экзитполы.

Поляки сегодня выбирают 460 депутатов сейма и 100 сенаторов.

Общее количество избирателей составляет 29 091 533 человек.

Читайте также: Выборы в Польше: какие прогнозы и чего ждать Украине

Как отметил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк, существенные нарушения избирательного процесса, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксированы, передает Polska Agencja Prasowa.

Главными соперниками на этих выборах в Польше являются национал-демократическая партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет подряд находится у власти и имеет своего президента в лице Анджея Дуды, своего премьера, свое правительство, свое парламентское большинство и стремилась взять под контроль судебной ветви власти и оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" во главе с экс-председателем Европейского Совета и экс-премьером Польши Дональдом Туском.

Референдум

Одновременно в Польше проходит общенациональный референдум.

На обсуждение вынесено 4 вопроса: