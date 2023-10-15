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Выборы в Польше: регионы, где больше сторонников оппозиции, дают рекордную явку

15 октября, 2023 воскресенье
21:08
Мир

По состоянию на 17:00 воскресенья, 15 октября 2023 г., в Варшаве, а также на западе и севере Польши на избирательные участки пришло больше желающих проголосовать, чем на востоке и юге страны

В общей сложности явка на 17:00 составила 57,54%. Об этом на пресс-конференции в 18:30 по местному времени (в 19:30 по Киеву) сообщила Государственная избирательная комиссия Польши, передает Rzeczpospolita.

"Четыре года назад явка в 17 часов была почти на 12% ниже и составила 45,94%. Явка по состоянию на 17:00 также выше, чем на президентских выборах 2020 года - в первом туре она (в это время, - ред.) составила 48%, а во втором – 52%", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля выдано 16 425 830 бюллетеней.

Самая высокая явка зафиксирована в двух варшавских округах – 20 (63,21%) и 19 (63,17%). Третьим округом с самой высокой явкой стал округ 39 (город Познань) с явкой 62,5%.

Самая низкая явка зафиксирована в округе 21 (Ополе), где явка составила 52,26 процента, округе 22 (Кросно), где она составляла 54,41 процента, и округе 29 (Катовице) – 54,55 процента.

Таким образом, есть тенденция к более высокой явке именно в тех регионах, где преобладают оппозиционные настроения. Речь о Варшаве, западе и севере страны, которые считаются более либеральными и проевропейскими, чем консервативные восток и юг.

Также польские медиа и соцсети изобилуют фотографиями больших очередей на избирательные участки, в частности, в Варшаве и за рубежом.

Что касается воеводств, то, как отмечает Rzeczpospolita со ссылкой на Государственную избирательную комиссию, самая высокая явка зафиксирована в Мазовецком воеводстве – 60,67%. На втором месте – Малопольское воеводство (58,9%), а на третьем – Лодзьское воеводство (58,57%). Самая низкая явка зафиксирована в Опольском воеводстве – 52,28%.

В общей сложности 31 427 избирательных участков работают с 07:00 до 21:00 (с 08:00 до 22:00 по Киеву). Как только они закроются, то есть не ранее 21:00 (22:00 по Киеву), будут обнародованы первые экзитполы.

Поляки сегодня выбирают 460 депутатов сейма и 100 сенаторов.

Общее количество избирателей составляет 29 091 533 человек.

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Как отметил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк, существенные нарушения избирательного процесса, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксированы, передает Polska Agencja Prasowa.

Главными соперниками на этих выборах в Польше являются национал-демократическая партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет подряд находится у власти и имеет своего президента в лице Анджея Дуды, своего премьера, свое правительство, свое парламентское большинство и стремилась взять под контроль судебной ветви власти и оппозиционная либерально-демократическая "Гражданская коалиция" во главе с экс-председателем Европейского Совета и экс-премьером Польши Дональдом Туском.

Референдум

Одновременно в Польше проходит общенациональный референдум.

На обсуждение вынесено 4 вопроса:

  1. Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным компаниям, что приведет к потере польскими гражданами контроля над стратегическими секторами экономики?
  2. Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в частности, восстановление повышенного пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?
  3. Поддерживаете ли вы демонтаж забора на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?
  4. Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?
Польша
вибори
Анджей Дуда
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