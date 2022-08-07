Ответ на петицию: Зеленский поручил Залужному рассмотреть вопрос увеличения ПВО в Харьковской области

Об этом идет речь на сайте интернет-представительства президента.

Авторка петиции Алина Коновалова 10 июня опубликовала обращение к президенту с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны.

"Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу по оплате коммунальных услуг и других нужд", - написала Алина Коновалова.

Это обращение набрало более 25 тыс. подписей. Президент ответил на петицию.

Он отметил, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины. А поскольку ответственность за ее организацию и руководство возложена на Главнокомандующего ВСУ, Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Валерию Залужному.

Также он добавил, что вопрос усиления обороноспособности государства, в частности, повышение эффективности системы противовоздушной обороны Украины, является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из моих важнейших приоритетов.

Напомним, под утро враг обстрелял Новобаварский и Немышлянский районы Харькова.

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