Ответ на петицию: Зеленский поручил Залужному рассмотреть вопрос увеличения ПВО в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить Харькову и области больше противовоздушной обороны и поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть этот вопрос
Об этом идет речь на сайте интернет-представительства президента.
Авторка петиции Алина Коновалова 10 июня опубликовала обращение к президенту с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны.
"Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу по оплате коммунальных услуг и других нужд", - написала Алина Коновалова.
Это обращение набрало более 25 тыс. подписей. Президент ответил на петицию.
Он отметил, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины. А поскольку ответственность за ее организацию и руководство возложена на Главнокомандующего ВСУ, Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Валерию Залужному.
Также он добавил, что вопрос усиления обороноспособности государства, в частности, повышение эффективности системы противовоздушной обороны Украины, является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из моих важнейших приоритетов.
- Напомним, под утро враг обстрелял Новобаварский и Немышлянский районы Харькова.
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