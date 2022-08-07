Под утро враг обстрелял Новобаварский и Немышлянский районы Харькова

Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Серия взрывов По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Напомним, ночью 6 августа оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего Белгорода

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