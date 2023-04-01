Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Генерация с резервом имеет необходимые объемы мощности, чтобы обеспечить потребности потребителей электроэнергии во всех областях Украины", – отметил министр.

По словам чиновника, отключения возможны только в одном регионе – для некоторых категорий потребителей в Житомирской области. Причиной является ремонт сетевой инфраструктуры.

Галущенко также отметил, что продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий. В частности, в Донецкой области возобновлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей.