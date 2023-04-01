Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
По состоянию на утро субботы 1 апреля 2023 года генерация электроэнергии в Украине полностью обеспечивает потребности потребителей
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Генерация с резервом имеет необходимые объемы мощности, чтобы обеспечить потребности потребителей электроэнергии во всех областях Украины", – отметил министр.
По словам чиновника, отключения возможны только в одном регионе – для некоторых категорий потребителей в Житомирской области. Причиной является ремонт сетевой инфраструктуры.
Галущенко также отметил, что продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий. В частности, в Донецкой области возобновлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей.
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