Отечественная сеть супермаркетов трудоустраивает население на условиях частичной занятости

Еще три года назад компания АТБ начала программу трудоустройства работников на условиях частичной занятости. Почасовая оплата труд гарантирует стабильную прибыль и освобождает дополнительное время для обучения. Программа стала частью всеукраинского проекта первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность".

"Работа в АТБ это не только стабильный, но и вполне легальный доход. Это социальный пакет, гарантии, уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться. Компания считает своих работников крупнейшим капиталом и залогом развития устойчивого бизнеса. И как бы ни сложились жизненные обстоятельства, компания всегда в состоянии помочь своим сотрудникам ", - рассказывает заместитель управляющего магазина АТБ Екатерина Олийниченко.Одна из работниц Наталья Арсиенко в компании более 17 лет. Начинала карьеру в должности охранника. Впоследствии женщина пошла в декрет. Но рабочее место заней сохранилось. Сейчас Наталья изменила должность и работает младшим продавцом консультантом. "Сейчас в жизни так сложились обстоятельства, что пришлось перейти напочасовой график, на должность младшего продавца-консультанта. Мне очень удобно - я и детям уделяю много внимания, и работаю, зарабатываю деньги для семьи ", - делится впечатлениями младшая продавец-консультантка магазина АТБ Наталья Арсиенко.Компания предлагает для всех категорий населения страны. Даже для людей, которые не имеют возможности работать полный день. Продолжительность рабочего дня в этом случае составляет всего 3 часа. Именно для таких людей открыли вакансию младшего продавца-консультанта. Его обязанности - распределять продукцию в торговом зале, наполнять полки товарами. А также обслуживать покупателей на кассе. Сейчас общее число сотрудников корпорации превышает 70 тысяч человек. Компания уверенно удерживает лидерские позиции в ТОП лучших работодателей страны.