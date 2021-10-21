Оккупанты обстреляли украинские позиции в Новолуганском и Южном
Отечественная сеть супермаркетов трудоустраивает население на условиях частичной занятости
Почасовая работа, достойный стабильный доход и время на обучение или семью. Все благодаря трудоустройству на условиях частичной занятости в сети АТБ
"Работа в АТБ это не только стабильный, но и вполне легальный доход. Это социальный пакет, гарантии, уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться. Компания считает своих работников крупнейшим капиталом и залогом развития устойчивого бизнеса. И как бы ни сложились жизненные обстоятельства, компания всегда в состоянии помочь своим сотрудникам ", - рассказывает заместитель управляющего магазина АТБ Екатерина Олийниченко.
Одна из работниц Наталья Арсиенко в компании более 17 лет. Начинала карьеру в должности охранника. Впоследствии женщина пошла в декрет. Но рабочее место за
ней сохранилось. Сейчас Наталья изменила должность и работает младшим продавцом консультантом. "Сейчас в жизни так сложились обстоятельства, что пришлось перейти на
почасовой график, на должность младшего продавца-консультанта. Мне очень удобно - я и детям уделяю много внимания, и работаю, зарабатываю деньги для семьи ", - делится впечатлениями младшая продавец-консультантка магазина АТБ Наталья Арсиенко.
Компания предлагает для всех категорий населения страны. Даже для людей, которые не имеют возможности работать полный день. Продолжительность рабочего дня в этом случае составляет всего 3 часа. Именно для таких людей открыли вакансию младшего продавца-консультанта. Его обязанности - распределять продукцию в торговом зале, наполнять полки товарами. А также обслуживать покупателей на кассе. Сейчас общее число сотрудников корпорации превышает 70 тысяч человек. Компания уверенно удерживает лидерские позиции в ТОП лучших работодателей страны.
Одна из работниц Наталья Арсиенко в компании более 17 лет. Начинала карьеру в должности охранника. Впоследствии женщина пошла в декрет. Но рабочее место за
ней сохранилось. Сейчас Наталья изменила должность и работает младшим продавцом консультантом. "Сейчас в жизни так сложились обстоятельства, что пришлось перейти на
почасовой график, на должность младшего продавца-консультанта. Мне очень удобно - я и детям уделяю много внимания, и работаю, зарабатываю деньги для семьи ", - делится впечатлениями младшая продавец-консультантка магазина АТБ Наталья Арсиенко.
Компания предлагает для всех категорий населения страны. Даже для людей, которые не имеют возможности работать полный день. Продолжительность рабочего дня в этом случае составляет всего 3 часа. Именно для таких людей открыли вакансию младшего продавца-консультанта. Его обязанности - распределять продукцию в торговом зале, наполнять полки товарами. А также обслуживать покупателей на кассе. Сейчас общее число сотрудников корпорации превышает 70 тысяч человек. Компания уверенно удерживает лидерские позиции в ТОП лучших работодателей страны.
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