Город Херсон освобожден из-под оккупации России

Сегодня, 11 ноября, в центре города Херсона был поднят украинский флаг. В социальных сетях активно публикуются фотографии и видео украинских военных на улицах города. В Генштабе пока не комментируют ситуацию, однако наш президент сказал о том, что Херсон освобожден. В министерстве обороны России заявили, что они успели вывести свои войска с правого берега Днепра. Однако я считаю, что они немного преувеличивают на счет всех войск. Ведь хочу напомнить, что на правом берегу Днепра у врага было более 20 тыс. группировка войск. Поэтому можно утверждать, что часть врага где-то уничтожена, часть рассеяна на правом берегу Днепра, часть действительно отошла на левый берег Днепра. По поводу потерь врага в живой силе и технике нужно подождать информации. В общем, можно констатировать, что российская армия продемонстрировала "жест доброй воли" - как под Киевом, Харьковом, Черниговом и на острове Змеиный. Нашему успеху на правом берегу Днепра предшествовало длительное давление на противника с помощью артиллерии и наших сухопутных подразделений, которые прижимали врага к реке Днепр. Все это привело к тому, что оккупант принял решение покинуть свои позиции, параллельно подрывая мосты, соединявшие эти участки фронта. На самом деле, меня очень удивила неожиданная рациональность врага.



Карта боевых действий в Херсонской области за период с 9-11 ноября

Публичное военное поражение РФ возле Херсона

Вытеснение врага с правого берега Днепра является существенным и очередным ударом по российскому и военному руководству. Это публичное военное поражение России. Более резонансное, чем поражение российской армии в Харьковской области, учитывая стратегическое и символическое значение Херсона. Уже сейчас Россия может забыть о том, чтобы Украину отрезать от Черного моря. Одесса и Николаев теперь будут чувствовать себя в большей безопасности.

Большая победа Украины в Херсонской области — не последняя для нашей страны

Теперь враг может сконцентрироваться на удержании участка фронта на левом берегу Днепра, где он начал готовить линии обороны. Россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и готовиться к зимней кампании. Однако это вовсе не означает, что враг стал менее коварен. Россияне продолжат обстреливать наши города и инфраструктуру. Россия может накопить силы, чтобы активизироваться вокруг Бахмута и оккупированного Донецка, в том числе, пользуясь силами, которым удалось сбежать с правого берега Днепра. Также Россия будет запускать истории о готовности к переговорам. Уже сегодня со стороны российского МИД заявлено, что Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. Однако это лишь попытка затянуть время и попытка политическими средствами помешать дальнейшим поражениям на линии фронта. Переговоры необходимы России только для паузы, чтоб накопить силы для предстоящей эскалации. Однако думаю, что разговоры о переговорах преждевременны. Здесь мне очень нравится тезис, который был освещен в Институте изучения войны. В частности, что большая победа Украины в Херсонской области - не последняя для нашей страны.



Херсонцы встречают вооруженные силы Украины 11 ноября.

Ситуация в городе Херсон после освобождения. Информация от херсонского журналиста Владимира Молчанова

По словам херсонского журналиста Владимира Молчанова, сейчас херсонцы празднуют освобождение от российских оккупантов в полной темноте. В городе нет электроснабжения, а также газоснабжения и водоснабжения. Журналист подчеркнул, что на деоккупированных территориях идет гуманитарная катастрофа. Также он рассказал, что на правом берегу Днепра Вооруженные силы Украины пока не находили организованных подразделений противника. По словам Молчанова, на территории Херсонщины еще могут находиться российские военные, переодетые в гражданскую одежду. Поскольку из-за массового бегства россиян и технического отсутствия связи, некоторые оккупанты не смогли своевременно сбежать на левый берег Днепра.

Более 1000 херсонцев считают без вести пропавшими

Журналист также привел статистику оставшихся под оккупацией людей. По его словам, до оккупации в Херсоне жили более 280 тыс. человек и 115 тыс. граждан в Херсонской громаде. Во время оккупации в Херсоне оставалось более 100 тысяч человек. Он также рассказал, что чаще всего, чтобы эвакуироваться из Херсона, люди использовали маршруты через оккупированный Крым, Грузию и Россию. Также, как сообщил Молчанов, что более 1000 херсонцев числятся пропавшими без вести. Журналист говорит, что некоторые из этих людей могут находиться в тюрьмах.



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