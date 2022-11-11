Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, передает российский Интерфакс.

"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершен переброс подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", - сказал представитель оборонного ведомства страны-агрессорки.

"Ни одна единица военной техники и вооружения на правом берегу не оставлена. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра", - подчеркнул он.

По его словам, российские военные заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонные рубежи и позиции.

"Потери личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущены", - сказал Конашенков.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

В Кремле заявили, что не считают уход войск РФ из Херсона унизительным.

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