Остатки средств на госказны снизились до почти 10 млрд грн

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Так, остаток средств на ЕКС на начало августа 2021 составил 9780000000 грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля этого года.



Отметим, что годом ранее, согласно данным ГКСУ, остатки на ЕКС на начало августа составляли 51690000000 грн.



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