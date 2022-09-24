Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Еще с начала июля, я говорил, что в России будут мобилизовывать такое количество человек. Путину необходимо это количество, так как у него нет возможности работать обычными вооружениями, потому что танки и высокотехнологичные войска закончились, нет возможности подвоза боекомплектов к линии столкновения, а также их хранения. Это все ушло в прошлое и этому помогли HIMARS. Ему нужно сейчас как-то продолжать эту войну, потому что остановить ее он не может. Остановка войны в любом виде для него – это смерть, то есть смерть в прямом смысле этого слова, потому что его свои сметут", - отметил военный эксперт.



Михаил Притула объяснил, что у Путина остался единственный ресурс – это живое мясо, которого достаточно много, поэтому он сейчас начинает делать прогнозируемую вещь и мобилизует всех, кого угодно по России.



"По бумагам, население России составляет где-то 108 млн, соответственно, один процент они пытаются отмобилизовать. Самое интересное то, как это происходит. Как только Путин объявил мобилизацию, сразу пришли повестки конкретным людям, которых вроде бы готовили к этому. Ведь за месяц до объявления мобилизации на предприятия, фирмы или бюджетные организации приходили из ФСБ и давали разнарядку, сколько должно быть предоставлено людей под мобилизацию.Таким образом в РФ решили вопросы с ненужными работниками, к тому же в указе написано, что сама повестка является основанием для увольнения сотрудника. И по всей России прошла такая волна мобилизации, когда отдали тех, кто не нужен. Вот такой людоедский вариант мобилизации происходит по всей территории РФ. У Путина нет другого выбора, как бросить людей в топку этой войны и за счет их жизней продолжить собственную", – подчеркнул Притула.

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