До 15 лет за дезертирство: Путин подписал изменения в Уголовный кодекс после объявления мобилизации
Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву
Об этом говорится в указе главы государства.
Согласно поправкам, вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет караться лишением свободы сроком до 15 лет.
Также, согласно изменениям, периоды мобилизации и военного положения признаются "отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений".
Действовавшие ранее нормы предусматривали, что к таким обстоятельствам относилось совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.
Согласно новому закону, к отягчающим обстоятельствам добавилось совершение преступления в период мобилизации, военного положения, а также в военное время.
Кроме того, Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.
Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания в РФ непрерывно в течение 5 лет.
При этом первый контракт о прохождении военной службы они могут заключить на 1 год (ранее минимальный срок такого контракта был 5 лет).
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам.
- Казахстан также заявил, что не будет предоставлять убежище россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
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