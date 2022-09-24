Об этом говорится в указе главы государства.

Согласно поправкам, вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени. Мародерство в военное время будет караться лишением свободы сроком до 15 лет.

Также, согласно изменениям, периоды мобилизации и военного положения признаются "отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений".

Действовавшие ранее нормы предусматривали, что к таким обстоятельствам относилось совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.

Согласно новому закону, к отягчающим обстоятельствам добавилось совершение преступления в период мобилизации, военного положения, а также в военное время.

Кроме того, Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания в РФ непрерывно в течение 5 лет.

При этом первый контракт о прохождении военной службы они могут заключить на 1 год (ранее минимальный срок такого контракта был 5 лет).

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