Ощадбанк в январе-сентябре сократил чистую прибыль почти в 6 раз - до 849 млн грн
Чистая прибыль Ощадбанка в январе-сентябре 2021 года составила 849 млн грн, что в 5,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Согласно сообщению, по результатам девяти месяцев 2021 Ощадбанк получил операционную прибыль в размере 4,6 млрд грн, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время отрицательный торговый результат составил 3800000000 грн. Соответственно, чистая прибыль банка за три квартала составляет 849 млн грн, что в 5,6 раз меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Отмечается, что повышение операционной прибыли Ощадбанка по сравнению с прошлым годом вызвано ростом как комиссионного, так и процентного доходов. Так, чистый процентный доход за три квартала составляет 9,3 млрд грн, что в 1,6 раза больше соответствующего периода прошлого года. Чистый комиссионный доход составляет 4,5 млрд грн, что больше на 1300000000 грн аналогичного показателя прошлого года.
В пресс-службе также отметили, что объем кредитов, предоставленных клиентам за отчетный период, вырос по сравнению с началом года на 10,1 млрд грн, или на 16%, и составляет 73,3 млрд грн. Прирост произошел как по кредитам бизнеса, так и по кредитам физлиц.
Кроме того, по данным банка, объем средств клиентов за девять месяцев текущего года в Ощдбанке увеличился на 1,8% (3400000000 грн) до 188, 2 млрд грн.
В пресс-служба добавили, что Ощадбанк достиг значительного прогресса в урегулировании неработающего портфеля. В течение девяти месяцев 2021 года показатель таких активов уменьшился на 17 п.п. - с 51% до 34%, или на 17,2 млрд грн.
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