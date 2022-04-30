Ощадбанк предупредил клиентов о письмах мошенников

Об этом говорится на сайте финучреждения.



В письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить.



"Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета", – говорят в банке.



Там посоветовали в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений обратиться в контакт-центр по номеру телефона: 0 800 210 800.

Напомним, киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения