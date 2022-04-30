Ощадбанк предупредил клиентов о письмах мошенников
Ощадбанк сообщает о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет
Об этом говорится на сайте финучреждения.
В письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить.
"Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета", – говорят в банке.
Там посоветовали в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений обратиться в контакт-центр по номеру телефона: 0 800 210 800.
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