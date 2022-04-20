Мошенники при помощи фишинга выманивают деньги у украинцев под видом предоставления государственных выплат, - киберполиция
Киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения
Об этом сообщает Национальная полиция.
"Правонарушители производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваиваются деньги украинцев", - пишут полицейские и добавляют, что таких обращений от граждан, ставших жертвами мошенников, уже десятки.
Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:
- получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
- внимательно проверять URL сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;
- не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,
- если же финансовая информация разглашена, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту;
- в случае подозрения мошеннических действий в интернете сообщать киберполиции на электронную почту: [email protected]
- Добавим, что киберполиция Украины призывает граждан информировать о диверсионных интернет-ресурсах. В настоящее время заблокировано 2 тыс. вражеских ресурсов
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