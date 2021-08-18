Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов в киевской гостинице
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) предоставил разрешение государственном Сбербанке на открытие зала игровых автоматов или букмекерского пункта в киевской гостинице Ramada Encore Kyiv
Об этом говорится в распоряжении №504 , опубликованном на сайте КРАИЛ.
Согласно тексту документа, регулятор распорядился разрешить Сбербанка на открытие зала игровых автоматов или букмекерского пункта в столичном отеле Ramada Encore Kyiv.
Отмечается, что соответствующая заявка на получение разрешения банк предоставил 10 августа.
Как сообщает Экономическая правда , банк подал заявку на получение разрешения для своего арендатора.
"К Сбербанка обратился оператор 4-звездочного отеля" Рамада ", который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку с просьбой получить в соответствующей комиссии сертификат помещения согласно ЗУ" О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр ". такую сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является Сбербанк ", - цитирует издание позицию Сбербанка.
В банке добавили, что помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика.
Отмечается, что Сбербанк не планирует осуществлять любую расматривается деятельность, которая касается организации азартных игр.
- Отметим, Ramada Encore Kyiv - это четырехзвездочный отель, расположенный в Киеве по адресу Столичное шоссе, 103.
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