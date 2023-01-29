Определился победитель Australian Open
29 января в финале Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович победил грека Стфаноса Циципаса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале решающего матча турнира Grand Slam в Мельбурне Джокович победил Циципаса в трех сетах – 6:3, 7:6, 7:6. По итогам турнира серб вернет себе звание первой ракетки мира
В общей сложности Джокович выиграл 22-й турнир Grand Slam и догнал по этому показателю рекордсмена - испанца Рафаэля Надаля.
Джокович имеет 10 титулов на Australian Open, 7 Уимблдона, три – US Open и два – Ролан Гаррос.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
29 января
Мужчины. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия) 3:6, 6:7, 6:7
- 28 января победительницей Australian Open стала Арина Соболенко из Беларуси, выступавшая на турнире в нейтральном статусе.
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