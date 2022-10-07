Хроника московского пике

Узбекистан наградил Путина орденом "Олий Дражалі Двстлик". Он же "Дружба высокого уровня". Повод – 70-летие "русского царя" сегодня, 7 октября. Ранее в июле Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского в канун дня рождения последнего.

8 пакет санкций ЕС против России содержит с аборона на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик и сигареты. Запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, а нефтепродуктов с февраля. Запрет на экспорт технических изделий для авиационной отрасли. Запрет предоставления российским ИТ-компаниям, инжиниринговым и юридическим услугам. Запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний. Запрет на обслуживание криптогаманцев граждан и резидентов России. До 5 декабря должен быть согласован нефтяной лимит. Введены санкции против 30 физических (например, против Газманова, Расторгуева и Чичериной) и 7 юридических лиц (Гознак, ЦИК и т.п.). Наказание участников схем обхода санкций.

У Лукашенко экономическая паника - он приказал запретить повышение цен со вчерашнего дня: "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ется! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты". Предложу ему еще варианты – высечь море или остановить облака.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в сентябре сократился более чем на 1 трлн (-9%) до 10 792 трлн руб.

Минприроды России предложило дать бронь от могилизации… мусорщикам. То есть в России не только айтишники исчезают, но даже мусорщики.

Героическая Украина

Кирилл Шевченко не успел уволиться и уже нарвался на дело. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Кириллу Шевченко по делу о незаконном выводе 206 млн грн из Укргазбанка в 2014-2019 годах.

Госдолг Украины превысил $98 млрд. При довоенном ВВП выше $200 млрд. это не критично. Да и в условиях войны тоже.

Инфляция в Украине в сентябре ускорилась до 24.4% г/с с 23.8% в августе Ожидано. И это явно не пик.

США окажут экстренную помощь Украине в сумме $55 млн на подготовку к зиме.

Международные новости МФВ

"Риски глобальной рецессии растут. Все больше данных об ослаблении экономики ЕС, как и ожидалось. Германия: промышленные заказы сократились на 2,4% м/м. Еврозона: розничные продажи упали на 2% г/г.

Токаева выдвинули на должность следующего президента Казахстана. И он согласился. Все логично и ожидаемо. И поддержка избирателей ему обеспечена.

Эрдоган, Алиев и Пашинян встретились во время саммита Европейского политического сообщества. Ранее ходили слухи, что Путин сдал Армению Турции за некоторые услуги.

Турция вдвое увеличит мощность Транс-Анатолийского газопровода (Грузия-Греция) – с 16 до 32 млрд кубометров.

Возобновился рост обращений для получения пособия по безработице в США. Финансовый рынок пока радуется ухудшению состояния экономики, поскольку это дает надежду на скорейшее прекращение строгой ФРС.

Лиз Трасс может уехать из британского Кабмина раньше, чем ожидалось. 70% британцев недовольны работой правительства.

Валютные резервы Китая в сентябре сократились второй месяц подряд – до $3.029 трлн (минус $26 млрд). Аналитики ожидали падения ниже $3 трлн. Поэтому цифры оказались лучше ожиданий. Китай пытается сгладить девальвацию юаня.

Рыночные новости

Кашкари из ФРС впервые заговорил о стагфляции: "Этот момент похож на стагфляцию, но это переходный период". И добавил, что этот момент может занять год или два. И добавил жесткости: "Мы почти не видим свидетельств того, что инфляция достигла пика". И что крупным банкам требуется больше капитала. Это накануне отчетов предупреждает о том, что дивиденды и байбеки в банковских акциях можно забыть.

Alipay (9988) была исключена в Шанхае из списка высокотехнологичных компаний. Компания имеет меньшие затраты на R&D и может потерять некоторые налоговые льготы.

WSJ: США могут ослабить санкции против Венесуэлы по увеличению нефтедобычи в этой стране. Это может быть действенным ответом на решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Кстати, ОПЕК+ вполне возможно просто констатирует свои ожидания по сокращению добычи в России (ожидается спад на 3 млн барр.) и готовится в основном заместить его объемы. Это, конечно, не полное замещение российской нефти. Но арабские нефтедобычи уже много раз говорили, что находятся близко к пределу своих мощностей. И действие ограничения в ноябре и части декабря является своеобразным «приглашением» США (возможно ЕС и Китай) провести общение по разным вопросам. Есть ли в списке этих вопросов пожелания из кремля – тоже вопросы.

Google (GOOG) сообщила, что хочет удвоить продажу своих смартфонов в 2023 году. Речь якобы идет о 8 млн штук Pixel 7. Pixel 7 Pro будет стоить от $599.

Peloton (PTON) сокращает еще 500 сотрудников (12% персонала). Гендиректор дал 6 месяцев на развитие компании. А иначе ее ждет или банкротство или поглощение.

Amazon (AMZN) наймет 150 тыс. временных сотрудников на сезон распродаж. Что-то новости от Amazon получаются противоречивыми – то сокращают персонал, то нанимают.

S&P повысило кредитный рейтинг Tesla (TSLA) с BB+ до BBB. Агентство видит хорошие производственные показатели и достаточную наличность на счете.

Илон Маск в это время объявил "о начале производства грузовика Tesla Semi Truck с поставками для Pepsi 1 декабря". Запас хода заявлено 500 миль (чуть больше 800 км). Эти грузовики в будущем помогут снизить потребность в водителях. Наверняка вызовут среди них яркие протесты, как лудить (участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин во время промышленной революции в Англии). И это позволит снизить инфляцию, как и массовая роботизация. Но до этого далеко.

Адвокаты Маска заявили, Twitter (TWTR) не примет недавнюю заявку на сумму $44 млрд и просят суд штата Делавэр приостановить будущий судебный процесс. Twitter ранее просил продолжить судебное разбирательство, заявив, что Маск отказывается принимать "договорные обязательства". Судья дал Маске больше времени на выкуп. У Маска сейчас проблема с источниками фондирования соглашения. Ему придется либо продать больше акций TSLA, либо взять взаймы под их залог, либо еще как-то выкручиваться. Адвокаты Маска утверждают, что деньги у него есть, и сделка состоится до 28 октября.

TikTok – крутой бизнес? Операционный убыток ByteDance, материнская компания TikTok, вырос за 2021 год втрое до $7.15 млрд. Но компания получила прибыль в 1-м квартале 2022г. Выручка достигла $18,3 млрд в 1-м квартале 2022 (+54% г/г). В 2021 году выручка выросла на 80% до $61.7 млрд. Себестоимость продаж составила $27.4 млрд. (+79%). Но $14,6 млрд ушло на исследования и разработки, $19,2 млрд на продажи и маркетинг и $75,6 млрд (!) на изменение рыночной стоимости ряда конвертируемых ценных бумаг. Чистый ущерб в 1 кв. 2022 г. составил $4,7 млрд, что почти на 84% меньше, чем $29.1 млрд годом ранее. Чистый ущерб увеличился в 2021г. на 87% до $84.9 млрд из-за нереализованного ущерба по ценным бумагам. Она возникает, когда рыночная стоимость ценной бумаги падает, даже если актив не был продан.

Munich Re, одна из крупнейших в мире страховых компаний, с апреля 2023 года перестанет страховать новые нефтяные и газовые месторождения, а также нефтепроводы и электространции. Причина – усилия компании по снижению вредного влияния ее бизнеса на окружающую среду. Сжигание нефти и является одним из основных источников парниковых газов, способствующих изменению климата. И как мир планирует наращивать добычу энергоресурсов? Или весной следующего года энергокризис закончится?

Байден попросил администрацию рассмотреть вопрос об изменении текущей классификации наркотиков для марихуаны: "Как я уже говорил, никто не должен сидеть в тюрьме только за употребление или хранение марихуаны". Акции каннабиса вчера взлетели в цене на 30%, а кто-то и больше. И ралли продолжалось и ночью. Но пишут: "если инвесторы делали ставку на то, что действия Байдена приведут к легализации марихуаны, они, скорее всего, будут разочарованы".

Акции DraftKings подскочили на постмаркете на 9% после сообщения о партнерстве с ESPN. ESPN ищет $3 млрд, что "приведет к ребрендингу букмекерской конторы под названием ESPN". Эксклюзивное партнерство может включать в себя трансляции, интегрированные со ставками. Disney, владелец ESPN, изучает возможность добавления спортивных азартных игр ESPN. По их мнению, рост популярности спортивных ставок помог сделать ESPN "хорошей долгосрочной ставкой". Акции Disney (DIS) на постмаркете падают на 0,5%.

Акции AMD падают после ухудшения прогнозов на 5%. Отчет компании состоится 1 ноября. Отрасль насыщена запасами чипов и переживает спад продаж ПК. Ранее Micron заявляла о своих ожиданиях падения продажи ПК на 15%. Остается сильным только бизнес-центров обработки данных. AMD резко снизила прогноз доходов в 3 квартале с $6.7 до $5.6 млрд, что стало шоком для рынка. Годовые продажи ожидаются на уровне $26.13 млрд. И это уже почти тот уровень, который закладывали по данным Bloomberg аналитики ($26.21 млрд). Новость также подкосила акции Intel (INTC), которые падают на 3%. Nvidia (NVDA) также снижается на 3%.

Акции Levi Strauss (LEVI) падают на 6% после отчета. Компания побила ожидания, но снизила прогноз годовой прибыли и продаж из-за роста экономических опасений (снижения потребительского спроса), сохранения проблем в логистике и сильного доллара. Запасы компании выросли на 43% р/с (обратите внимание, что AMD также пострадала от роста запасов чипов). Прям-таки классический набор проблем американского бизнеса на предстоящий сезон отчетности. Причем акционеры наказали компанию именно за ухудшение прогнозов. Тревожный звонок для быков и на широком рынке акций. Компания заметила признаки слабости у потребителей с низким доходом. Levi Strauss получает небольшую часть своих продаж от таких ритейлеров, как Walmart и Target, где чаще покупают потребители с низким доходом.

Финансовые рынки

Сегодня перед открытием биржевой сессии в 15.30 опубликованы важные данные по рынку труда в США. Важными будут цифры не только по занятости и безработице, но и по средней зарплате. Потому что именно рост зарплат сейчас провоцирует сохранность высокой инфляции. И самое снижение зарплат пытается достичь ФРС повышением учетной ставки.

Вчера рынок акций просел в среднем на 1% в рамках коррекции роста в предыдущие дни. Рыночный шум без определенного направленного движения продолжается. Доллар немного окреп, но тоже ожидая новых вступительных. 0.98 за евро, $1720 за золото и $20 тыс. за биткойн. В иене натянута пружина. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 3,83%. Фьючерсы утром нейтральны по всем направлениям. В Азии индексы снижаются менее 1%.

Динамика фондовых индексов в 2022 году

HUGS'A (23.1%)

HUGS'INDEX (29.4%)

HUGS'30 (value) (17.0%)

HUGS'40 (рост) (37.7%)

DIA (17.6%)

SPY (21.4%)

QQQ (29.7%)

Активная стратегия HUGS'ON'9 (13.9%)

*() – в скобках даются отрицательные значения.

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Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

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