Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

В субботу, 18 марта, в поселке Яремовка Изюмского района 71-летний и 29-летний мужчины обнаружили взрывоопасный предмет. Они пытались разобрать его на собственном дворе, предмет сдетонировал. Оба мужчины получили ранения, их госпитализировали. Состояние одного из них тяжелое.

Также 17 марта 62-летний житель села Долгенькое Изюмского района подорвался на мине "лепесток" в своем дворе. Он получил ранения, его госпитализировали.

Синегубов отметил, что темы разминирования увеличат тогда, когда будут разрешены погодные условия. Накануне полевых работ на Харьковщине имеют возможность разминировать около 250 тыс. га сельскохозяйственной земли. На следующей неделе пиротехники региона получат усиление из других областей Украины.

Кроме того, утром 18 марта россияне нанесли удар по поселку Двухлетняя Купянского района. В результате обстрела осколочных ранений получили 51-летняя женщина, ей оказывают помощь.

Вчера около 23:00 российская армия нанесла два ракетных удара системами С-300 по Великобурлуцкой общине. В насилие повреждено более 20 частных домов. Пострадавших нет.