Об этом в докладе во время заседания СБ ООН по ситуации в Украине заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает Укринформ.

По ее словам, псевдореферендумы начались 23 сентября, после активной фазы вооруженного конфликта в регионах, оказавшихся под контролем оккупационных сил – вне конституционных рамок Украины. А представители режима ходили "от двери к двери с ящиками для голосования" в сопровождении вооруженных военных.

"Они ("голосование", - ред.) не могут называться настоящим проявлением народной воли. Односторонние действия (оккупационной власти, - ред.) являются попыткой придать внешней легитимности попыткам захватить силой территорию другого государства", - отметила Дикарло.

В свою очередь ООН продолжает поддерживать необходимость сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 сентября, на Совбезе ООН заявил, что это лишь вопрос времени, когда Россия разрушит последний международный институт, который еще может действовать. Также Зеленский озвучил пять нарушений международного правопорядка Россией и единственный путь, чтобы их остановить.

Как известно, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

ISW считает, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированной Украины.

А палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

Вечером 27 сентября российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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