Россияне объявили результаты псевдореферендума в "Л/ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей
Российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
В Донецкой области россияне объявили, что "за" присоединение к России проголосовали 99,23% опрошенных. Явка составила 97,51%.
В Луганской области якобы 98,42% респондентов проголосовали за то, чтобы ЛНР стала частью России.
На оккупированных территориях Запорожской области, по версии захватчиков, 93,11% проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ.
Наименьший показатель желающих, желающих стать частью России, оказался в Херсонской области. Оккупанты объявили цифру - 87,05%.
- Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного Энергодара, в ходе которого 87% респондентов выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% не определились.
- Напомним, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
- ISW считает, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированной Украины.
- Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.
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