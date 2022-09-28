Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

В Донецкой области россияне объявили, что "за" присоединение к России проголосовали 99,23% опрошенных. Явка составила 97,51%.

В Луганской области якобы 98,42% респондентов проголосовали за то, чтобы ЛНР стала частью России.

На оккупированных территориях Запорожской области, по версии захватчиков, 93,11% проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ.

Наименьший показатель желающих, желающих стать частью России, оказался в Херсонской области. Оккупанты объявили цифру - 87,05%.

Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного Энергодара, в ходе которого 87% респондентов выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% не определились.

Напомним, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

ISW считает, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированной Украины.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

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