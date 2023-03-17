Омбудсмен рассказал, может ли работодатель требовать работать во время воздушной тревоги
Непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги. Но работник имеет право требовать безопасных условий работы
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе", - подчеркнул омбудсмен.
По его словам, работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни.
"Работник же имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды", - рассказал Лубинец.
Он подчеркнул, что работодатель должен обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге. В свою очередь работники имеют право идти в укрытие, когда раздается сирена.
- В Киеве просят не останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.98
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное