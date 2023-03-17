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Омбудсмен рассказал, может ли работодатель требовать работать во время воздушной тревоги

17 мартa, 2023 пятница
15:38
Общество

Непосредственно в трудовом законодательстве нет нормы запрета работать во время воздушной тревоги. Но работник имеет право требовать безопасных условий работы

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе", - подчеркнул омбудсмен.

По его словам, работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни.

"Работник же имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды", - рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что работодатель должен обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге. В свою очередь работники имеют право идти в укрытие, когда раздается сирена.

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