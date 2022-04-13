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Главная война с Россией Около 60 ракет разорвались на территории нашего предприятия. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки, – фермер из Черниговщины
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Около 60 ракет разорвались на территории нашего предприятия. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки, – фермер из Черниговщины

13 апреля, 2022 среда
13:15
война с Россией

Фермер из Черниговщины Григорий Ткаченко рассказал, что практически все его хозяйство уничтожено орками, они издевались над мирным населением и издевались и достреливали животных

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV

“Практически все хозяйство уничтожено орками. По нашему предприятию, вечером, при доении и обслуживании фермы был нанесен удар реактивной артиллерии РФ. Я насчитал около 60 ракет, разорвавшихся на территории нашего предприятия. Очень богатое количество животных было уничтожено. Утром, когда вошли орки, они продолжили уничтожать ферму. Был уничтожен современный зерносушильный комплекс, было уничтожено помещение новой конторы. Также практически все животные были уничтожены. Они пристреливали тех животных, которые ходили. Издевались и достреливали, а затем использовали в пищу. Также прошло очень большое издевательство над мирным населением, которое осталось на территории нашей деревни”, - сообщил Ткаченко.

Фермер также добавил, что орки стреляли в погреб, где находились малые дети и пожилые люди.

“У нас было полностью уничтожено 41 здание, здания расстреливались из танка, просто жгли. Над людьми проводились бесчеловечные издевательства. Людей загоняли в погреб и разрешали выходить только два часа в сутки. Бросали гранаты в погреб, благо в тех гранатах не была вырвана чека. Стреляли в погреб, где находились малые и пожилые люди. Люди провели 21 день в оккупации, было очень тяжело всему населению. Сейчас по периметру села находится 32 сожженной вражеской техники. Территория еще не разминирована, поэтому сказать, сколько находится за селом невозможно. Эти полчища орков уничтожали всю инфраструктуру. Они поняли, что успеха в военных действиях у них нет и что они уйдут из села, а людям придется обживать и восстанавливать. Я надеюсь, что за короткое время мы запустим предприятия и будем работать. Люди вдохновлены и верят, что мы отстроим и воссоздадим наш населенный пункт”, - подчеркнул Ткаченко.

С начала полномасштабной агрессии против Украины в Россию было принудительно вывезено более 500 тысяч украинцев


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