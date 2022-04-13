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Оккупанты депортировали в РФ более полумиллиона украинцев, - Зеленский

13 апреля, 2022 среда
13:02
война с Россией

С начала полномасштабной агрессии против Украины в Россию было принудительно вывезено более 500 тысяч украинцев

Об этом во время выступления перед парламентом Эстонии заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

По его словам, масштабы депортации украинцев огромны – это если бы принудительно вывезли треть граждан Эстонии.

"На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты взяли цель вывезти весь Таллин. Целый город. Это – как треть всех ваших граждан", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что депортированных украинцев пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, лишают документов, забирают личные вещи и мобильные телефоны.

Кроме того, россияне разводят детей с родителями и планируют передать их на незаконное усыновление в российские семьи.

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Эстония
Владимир Зеленский
русская агрессия
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