Оккупанты депортировали в РФ более полумиллиона украинцев, - Зеленский

Об этом во время выступления перед парламентом Эстонии заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

По его словам, масштабы депортации украинцев огромны – это если бы принудительно вывезли треть граждан Эстонии.

"На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты взяли цель вывезти весь Таллин. Целый город. Это – как треть всех ваших граждан", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что депортированных украинцев пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, лишают документов, забирают личные вещи и мобильные телефоны.

Кроме того, россияне разводят детей с родителями и планируют передать их на незаконное усыновление в российские семьи.

12 апреля сообщалось, что россияне депортировали почти 100 тысяч украинцев в отдаленные уголки России – в Сибирь и за Полярный круг.

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