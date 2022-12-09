Около 50% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено, часть уничтожена полностью, - Кубраков
Ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена"
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, передает CNN .
Украина использовала "большие мешки с песком" для защиты объектов, отметил чиновник.
В ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране государственный энергопоставщик Укрэнерго заявляет, что ситуация "остается сложной, но контролируемой". Однако в компании признали, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а оккупированная Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.
В компании отметили, что на выходных в стране будет "существенное улучшение" в вопросе возобновления электроснабжения.
- 6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.
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