Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, передает CNN .

Украина использовала "большие мешки с песком" для защиты объектов, отметил чиновник.

В ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране государственный энергопоставщик Укрэнерго заявляет, что ситуация "остается сложной, но контролируемой". Однако в компании признали, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а оккупированная Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.

В компании отметили, что на выходных в стране будет "существенное улучшение" в вопросе возобновления электроснабжения.

6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.

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