Как сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, этих нардепов планируют лишить мандата.

По его словам, их уволили со всех занимаемых в Верховной Раде должностей, а также не выплачивают заработную плату.

"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины, их семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", - сказал он.

Стефанчук добавил, что мандат можно отобрать у народных депутатов в случае выявления у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.

К слову, более 25 тыс. голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде.