Около 10 сбежавших из Украины нардепов Рада лишит мандата, - Стефанчук
Около десятка народных депутатов покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись к работе в парламенте
Как сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, этих нардепов планируют лишить мандата.
По его словам, их уволили со всех занимаемых в Верховной Раде должностей, а также не выплачивают заработную плату.
"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины, их семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", - сказал он.
Стефанчук добавил, что мандат можно отобрать у народных депутатов в случае выявления у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.
- К слову, более 25 тыс. голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное