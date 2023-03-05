Окно возможностей, которое открылось вновь для Украины после начала полномасштабного вторжения, не будет вечно нараспашку. Возможности огромны. Украина может стать не только щитом Европы, транспортным хабом или улучшить свои аграрные позиции, но и европейским Израилем в плане инкубатора стартапов или же площадки для разработки высоких технологий.

Осталось увидеть желание нашей власти развивать Украину именно так. И времени у нас будет не так много

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Потенциал и возможности есть. Осталось увидеть желание нашей власти развивать Украину именно так. И времени у нас будет не так много. Если этим окном возможностей не воспользоваться, то Украина после войны останется периферией Европы и обычной аграрной страной, с холдингами и новыми олигархами.

Оценивая мировоззрение Ермака, Арахамии, Татарова, Подоляка и других представителей команды власти, я уверен, что с ними окно возможностей быстро прекратить в глухую стену

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Но оценивая мировоззрение Ермака, Арахамии, Татарова, Подоляка и других представителей команды власти, я уверен, что с ними окно возможностей быстро прекратить в глухую стену. Это моё мнение и я могу его аргументировать. Но если человек не идиот, умеет пользоваться Google и обладает хотя бы зачатками аналитики, то он и сам сможет найти все доказательства моей правоты.

А пока нужно победить рашистов. Поэтому все силы тратим на это. А вот мысли... Думать надо о будущем уже сегодня. Иначе потом будет поздно.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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