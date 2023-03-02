Топ-менеджеры крупных компаний должны работать, сидя в камере
Вчера много читал охов и ахов, что депутаты ВРУ получили 100%-ную надбавку к ЗП. И заработали аж по 48 тысяч гривен в месяц
Правильно. Надо сделать, чтобы ЗП у депутатов ВРУ было 0 (ноль) грн. Тогда и только тогда во власть придут честные, порядочные, профессиональные люди, питающиеся воздухом и солнечным светом. Но это не точно.
А после депутатов произошло решение по Андрею Коболеву. И тут мне пришла еще лучшая мысль. Менеджеры крупных государственных компаний еще до назначения должны отправляться в СИЗО. И работать прямо из камеры. Тогда им не нужно вообще платить зарплату. И, конечно же, никаких премий. Тогда мы обеспечим эффективность каждой госкомпании. Но это тоже не точно.
Менеджеры крупных государственных компаний еще до назначения должны отправляться в СИЗО. И работать прямо из камеры. Тогда им не нужно вообще платить зарплату
И еще. У местных депутатов зарплаты нет. И хорошо, если есть бизнес или хорошо оплачиваемая работа, которые предохраняют от соблазнов. Но вы только вообразите. Бюджетом Киева в 68(!) миллиардов гривен распоряжаются 120 человек, работающих бесплатно.
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
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