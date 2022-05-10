Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь "для организации работы на местах"
Оккупанты заставляют воспитателей детских садов и персонал банков из Донецка ехать работать в Мариуполь
Об этом сообщает главное управление разведки МО Украины.
"Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправления в захваченный Мариуполь и приближенные населенные пункты - Мангуш, Никольское, Ялта. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью организации работы на местах", - говорят в ГУР.
Оккупанты хотят перевести руководство местным финансовым сектором полностью под свой контроль. Однако не доверяют местным жителям. Кроме того, большое количество персонала выехало на подконтрольную Украине территорию, еще часть сотрудников отказывается сотрудничать с оккупационными властями.
"Персонал, который готовится к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не отменят", - добавляют в разведке.
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Оккупанты запрещают мариупольцам передвигаться в пределах города и ОРДО без справки о "фильтрации" и двух пропусках.
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