Для передвижения по Мариуполю нужно пройти "фильтрацию" и получить у рашистов три разные справки

Об этом в телеграме сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Сначала люди должны пройти проверку в райотделе МВД Мангуша, Новоазовска или Никольского или в пунктах пропуска Мангуш и Безымянное. Затем со справкой необходимо обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск для передвижения по Донецкой области. Для свободного перемещения по ОРДО требуется справка о "фильтрации", пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.

"Ограничивая свободу передвижения граждан, страна-оккупант нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому право на свободное передвижение. Согласно статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда, осуществляя "фильтрационные меры", РФ совершает военное преступление и преступление против человечности. Кроме того, действия РФ являются прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность", - подчеркнула Людмила Денисова.

Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении РФ в Украину учесть эти военные преступления России.

17 апреля сообщали, что в Мариуполе оккупанты выдают пропуска, без которых нельзя выходить на улицу и перемещаться по городу.

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