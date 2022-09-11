Оккупанты ударили по Днепру ракетой, а также "градами" по Никополю
На Днепропетровщине ночь 11 сентября прошла под звуки обстрелов, есть раненые
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что враг попал по двум районам - Днепровскому и Никопольскому.
"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются", - подробнее написал Резниченко.
Никополь обстреляли трижды за ночь.
"Туда прилетели более 35 снарядов из российских "градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", - добавил Резниченко.
Также глава ОВА отметил, что в городе пострадали 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
Ударил враг и по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненых и разрушений.
- Напомним, в ночь на 10 сентября оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины.
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