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Главная война с Россией Оккупанты ударили по Днепру ракетой, а также "градами" по Никополю

Оккупанты ударили по Днепру ракетой, а также "градами" по Никополю

11 сентября, 2022 воскресенье
07:56
война с Россией

На Днепропетровщине ночь 11 сентября прошла под звуки обстрелов, есть раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что враг попал по двум районам - Днепровскому и Никопольскому.

"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются", - подробнее написал Резниченко.

Никополь обстреляли трижды за ночь.

"Туда прилетели более 35 снарядов из российских "градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", - добавил Резниченко.

Также глава ОВА отметил, что в городе пострадали 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Ударил враг и по Марганецкой громаде. Предварительно, без раненых и разрушений.

  • Напомним, в ночь на 10 сентября оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины.

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