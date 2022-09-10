В ночь на 10 сентября оккупанты обстреливали три района Днепропетровщины

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Ночью захватчики направили две ракеты в Днепровский район Днепропетровской области. Одну из них сбила ПВО, другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. В результате удара загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные уже ликвидировали огонь, люди не пострадали.

Также обстрелы из тяжелой артиллерии подверглись Никополь и Марганецкая община Никопольского района. Пострадавших нет.

Несколько ракет прилетели в Синельниковский район. Пострадавших нет. Повреждены объекты инфраструктуры. Информация о других повреждениях уточняется.