В ночь на 10 сентября оккупанты обстреливали три района Днепропетровщины
Российские войска ночью 10 сентября наносили удары по Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому районам области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Ночью захватчики направили две ракеты в Днепровский район Днепропетровской области. Одну из них сбила ПВО, другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. В результате удара загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные уже ликвидировали огонь, люди не пострадали.
Также обстрелы из тяжелой артиллерии подверглись Никополь и Марганецкая община Никопольского района. Пострадавших нет.
Несколько ракет прилетели в Синельниковский район. Пострадавших нет. Повреждены объекты инфраструктуры. Информация о других повреждениях уточняется.
- По состоянию на 10 сентября ВСУ уволили более 1 тыс. кв. км территорий Харьковской области, взяли под контроль 30 населенных пунктов и продвинулись на 50 км в оборону противника.
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