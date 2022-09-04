Оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии
Ночью враг трижды ударил по Никопольскому району Днепропетровской области, погибших и раненых нет
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью снова было горячо. Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых", - написал Резниченко.
Он добавил, что в Никополе произошел пожар.
"Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач. В Марганецкой общине поврежден частный дом и склады и проходная местного завода. ¦В других районах ночь была без обстрелов и на эту минуту спокойно", - написал глава Днепропетровской ОВА.
- Напомним, 3 сентября, на Днепропетровщине российские оккупанты из "ураганов" обстреляли гражданскую инфраструктуру Зеленодольска: изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и Центр предоставления административных услуг. Погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек ранены
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