Оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью снова было горячо. Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых", - написал Резниченко.

Он добавил, что в Никополе произошел пожар.

"Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач. В Марганецкой общине поврежден частный дом и склады и проходная местного завода. ¦В других районах ночь была без обстрелов и на эту минуту спокойно", - написал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 3 сентября, на Днепропетровщине российские оккупанты из "ураганов" обстреляли гражданскую инфраструктуру Зеленодольска: изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и Центр предоставления административных услуг. Погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек ранены