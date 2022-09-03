Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 3 сентября, российские оккупанты обстреляли "ураганами" Днепропетровщину.

"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство – тяжелые", - пишет Резниченко.

Также сообщается, что в результате массированного обстрела армией РФ гражданской инфраструктуры Зеленодольска изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.

Сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще два ребенка и четыре взрослых получили ранения.

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