"Ураганами" целят в детей: в Зеленодольске оккупанты убили ребенка и ранили 10 гражданских, - глава ОГА
Сегодня, 3 сентября, российские оккупанты из "ураганов" обстреляли гражданскую инфраструктуру Зеленодольска: изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и Центр предоставления административных услуг. Погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек ранены
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, сегодня, 3 сентября, российские оккупанты обстреляли "ураганами" Днепропетровщину.
"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика… После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство – тяжелые", - пишет Резниченко.
Также сообщается, что в результате массированного обстрела армией РФ гражданской инфраструктуры Зеленодольска изуродовано 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦНАП. В Великой Костромке повреждены дома.
- Сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще два ребенка и четыре взрослых получили ранения.
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