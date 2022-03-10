Оккупанты совершают авиаобстрел Мариуполя
Войска РФ обстреляют Мариуполь из авиации, бомбы попадают в жилые дома
Об этом сообщили в горсовете .
Российские бомбы попадают в жилые дома, в здание Приазовского государственного технического университета в центре Мариуполя. Также окупанты бомбили район Драматического театра.
Информацию о пострадавших уточняют. В горсовете отметили, что войска РФ целенаправленно обстреливают мирных жителей.
- Напомним, 9 марта РФ совершила авиаудар по больнице и родильному дому в Мариуполе, в результате которого погибли три человека, в том числе один ребенок. Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.
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