Авиаудар РФ по больнице и роддому в Мариуполе: погибли три человека, в том числе один ребенок
В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе 9 марта погибли три человека, среди них ребенок
Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
Сегодня, 10 марта, стало известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек. Среди пострадавших дети, женщины-врачи. Три человека погибли, среди них один ребенок – девочка.
"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев", - пишет Братчук.
- Напомним, авианалет был совершен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной для работы в городе гуманитарных коридоров.
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