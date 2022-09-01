Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС, - Зеленский

Об этом президент сказал в очередном видеообращении.

"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло, сам факт, при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции. Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту проблему". миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – на бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что когда виделся с главой миссии Гросси в Киеве, было договорено о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ.

"Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что на самом деле происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ" , – отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

"И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой ключевой пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков.Когда наконец с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации , Запорожская станция сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая под контролем Украины была всегда", - добавил Зеленский.

Напомним, МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - гендиректор Гросси

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